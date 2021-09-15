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Власти считают несанкционированные протесты основным способом дестабилизации ситуации в РФ

фото ЗакС политика Власти считают несанкционированные протесты основным способом дестабилизации ситуации в РФ

В российском правительстве уверены, что вовлечение россиян в несогласованные протестные акции является ключевым способом дестабилизации ситуации в стране, следует из постановления кабинета министров, опубликованного на портале правовой информации 15 сентября.

Инициатива предполагает внесение корректив в государственную программу "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности", которую утвердили ещё в апреле 2014 года.

"Основным способом дестабилизации общественно-политической обстановки в Российской Федерации становится привлечение различных групп населения к участию в несогласованных публичных мероприятиях (включая протестные акции), которые умышленно трансформируются в массовые беспорядки", — отмечается в постановлении кабмина.

В документе также говорится о том, насколько "деструктивно" на детей влияет информация, публикуемая в "телекоммуникационных сетях". Кроме того, там указывается о "неукомплектованности кадрового состава" силовиков и необходимости поднять им заработную плату.


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