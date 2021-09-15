В течение недели с петербургских улиц уберут около 400 незаконных рекламных щитов

В течение текущей недели с улиц Петербурга демонтируют порядка 400 установленных незаконно рекламных конструкций, говорится в сообщении комитета по печати и взаимодействию со СМИ на его странице "ВКонтакте".

Отмечается, что уберут и щиты, у которых есть владельцы, и "нелегитимные" сооружения.

"Все они размещены без законных на то оснований. В адрес владельцев, если таковые были установлены, направлялись предписания для самостоятельного демонтажа незаконных конструкций. В связи с их неисполнением, конструкции будут демонтированы силами комитета", - уточнили в комитете.

Согласно закону, конструкции будут храниться на складе ведомства в течение двух месяцев, после чего отправятся на утилизацию - если их не заберут владельцы.

В августе петербургские улицы "зачистили" от 2 133 незаконных рекламных и информационных конструкций.