РКН закупает систему автоматического поиска запрещенной информациии за 58,5 млн рублей

Подведомственное Роскомнадзору учреждение под названием Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) разместило на сайте госзакупок заказ на создание электронной системы, которая будет автоматичеси выявлять экстремистский и иной запрещенный в РФ контент в интернете, включая мессенджеры. Название создавемой информационной системы уже известно - МИР (Мониторинг информационных ресурсов). На тендер обратило внимание издание TJournal. С подрядчиком госзаказчик должен будет определиться до 17 сентября включительно.

Согласно техническому заданию, система должна позволять работать в ней одновременно не менее 500 людям и хранить данные не меньше трех лет. Создавать ее будут в две стадии, и первая обойдется бюджету в 58 млн 537 тысяч рублей.

В число "навыков" ИС МИР войдет группировка "запрещенки" по упоминанию в ней тех или иных лиц, автоматический анализ мнения автора публикации (в диапазоне "негативноее-нейтральное-позитивное"), поиск "зеркал" запрещенных ресурсов. Наконец, от системы требуются и предсказательные способности, а именно умение составлять социально-психологический портрет потенциального потребителя той или иной запрещенной информации.