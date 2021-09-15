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Новости 19:23

Депутат Госдумы Парфенов потребовал признать "Единую Россию" иностранным агентом

фото ЗакС политика Депутат Госдумы Парфенов потребовал признать "Единую Россию" иностранным агентом

34-летний депутат-коммунист из Государственной думы Денис Парфенов письменно обратился в Центризбирком и Минюст с требованием объявить партию "Единая Россия" иностранным агентом. В документе политик утверждает, что партии власти якобы может поступать материальная помощь из-за рубежа.

В заявлении говорится, что у одной из фирм-спонсоров ЕдРа (ООО "Сплат Глобал") совладельцем выступает зарегистрированный в Великобритании Европейский банк реконструкции и развития. Упоминает Парфенов и присылавшие деньги ЕР компании, чьими акционерами являются организации из США, Каймановых островов, Исландии, Германии, Италии и Нидерландов, а также граждане нескольких стран ближнего зарубежья. К таковым компаниям коммунист относит ПАО "Ярославский завод" и ПАО АФК "Система". Последняя, в свою очередь, владеет частью акций АО "РТИ", которое входит в число акционеров "Ярославского завода", отправлявшего, по сведениям Парфенова, денежные переводы партии власти на сумму полмиллиона рублей.

фото: duma.gov.ru


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