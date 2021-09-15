Перед выборами Беглов вручил благодарности Ржаненкову и кандидатке "Новых Людей" Машковой

За два дня до начала голосования, 15 сентября, губернатор Александр Беглов вручил благодарности по поручению Владимира Путина директору благотворительного фонда "Добродушие" Екатерине Машковой, кандидатке в депутаты Госдумы по 218-му округу от "Новых людей" и председателю комитета по социальной политике Александру Ржаненкову, кандидату в депутаты Заксобрания по 2-му округу от "Единой России". Информация о мероприятии опубликована на сайте Смольного.

Благодарности президента были объявлены еще в июле, но вручили их лишь спустя два месяца. Ни Ржаненков, ни Машкова в тексте на сайте Смольного не упоминаются, но они присутствуют на протокольных снимках с торжественной встречи.

"Все вы трудитесь в самых разных сферах, но ваши успехи – значимая часть достижений как Петербурга, так и всей России. Все вы достойны самых высоких слов. Потому что своим трудом и достойным служением прославляете наш город и нашу страну", - приводят слова Беглова на сайте городской администрации.

Кроме Машковой и Ржаненкова, награды и благодарности от президента получили артисты Зоя Виноградова и Николай Поздеев, ветеран ленинградской промышленности Анатолий Герасимов, президент патриотического объединения "ЛЕНРЕЗЕРВ" Анатолий Бернштейн и председатель Совета Санкт‑Петербургской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Волобуев и сотрудники медицинских организаций.

Константин Леньков / фото: gov.spb.ru