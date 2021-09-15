За неделю в РФ сильнее всего и подорожали, и подешевели различные овощи и фрукты

Росстат опубликовал данные мониторинга розничных цен, проведенного за минувшую неделю. Наиболее заметные колебания средней цены демонстрируют овощи и фрукты, чья стоимость традиционно зависит от сезона и урожая.

Значительнее всех анализируемых товаров, включая непродовольственные, за неделю подешевела морковь (-2,67%), за ней следуют яблоки (-2,2%) и репчатый лук (-0,99%).

Напротив, выросли в цене сильнее всего огурцы (+5,17%) и помидоры (+3,9%). Третье место по росту средней цены занимает бескостная говядина (+0,82%).

С начала месяца общий рост средней розничной цены на все категории исследуемых товаров составил 0,1%.