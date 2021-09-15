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За сутки в Петербурге в полтора раза выросло число COVID-госпитализаций

фото ЗакС политика За сутки в Петербурге в полтора раза выросло число COVID-госпитализаций

Данные из нового ежедневного отчета петербургского правительства о ситуации с коронавирусом показывают, что за сутки число госпитализаций граждан с подозрением на коронавирус и пневмонию выросло более чем в полтора раза: 300 случаев вместо 192 во вторник. В свою очередь, выписали за минувшие сутки из стационаров 270 человек.

Из 5163 коек, предназначенных для инфекционных больных, на сегодняшний день свободно 24,94% мест. Амбулаторное лечение от COVID-19 и пневмонии проходят 19 078 человек. За сутки сделали себе ПЦР-тест чуть более 22 тысяч горожан.

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на комздрав, традиционно резкий рост госпитализаций в аналогичных сводках от Смольного наблюдается именно по средам. Суть в том, что на выходных граждане редко "сдаются" медикам, выбирая для этого дни начала недели, данные по которым и отображаются в среду.


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