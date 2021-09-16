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Путин выступил с напутственной речью перед выборами, понадеявшись, что россияне выберут "авторитетный парламент"

фото ЗакС политика Путин выступил с напутственной речью перед выборами, понадеявшись, что россияне выберут "авторитетный парламент"

В преддверии старта электорального процесса президент РФ Владимир Путин обратился к жителям страны с напутственной речью. Стенограмма речи главы государства опубликована на сайте Кремля.

Путин напомнил про то, что выборы, по его мнению, отражают "волю народа как главного источника власти".

В то же время, сетует президент, мир стал намного сложнее: создавая "новые вызовы", он "открывает перед нами самые широкие возможности".

"И для того, чтобы отвечать на эти вызовы, эффективно использовать новые перспективы, необходима слаженная работа государства, общества, граждан. Нужен сильный и авторитетный парламент, чтобы депутаты вновь избранной Думы действовали в интересах России и нашего народа, работали для людей. Чтобы на них можно было положиться как на патриотов России, готовых решительно и последовательно обеспечивать национальные интересы во всех сферах", — высказался Путин, призывая жителей страны всенепременно прийти на выборы.

Россияне будут выбирать новых членов федерального парламента с 17 по 19 сентября. В выборах будут участвовать 14 партий.

Накануне, 15 сентября, проект Алексея Навального "Умное голосование" представил список альтернативных партии власти кандидатов. В основном оппозиционеры призывают отдавать свои голоса за представителей "Справедливой России – За правду" и КПРФ. ЗАКС.Ру рассказывал, кто представлен в списках УГ в Петербурге.

Фото: пресс-служба Кремля


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