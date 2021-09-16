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В Петербурге начал работу первый в мире центр изучения постковидного синдрома

фото ЗакС политика В Петербурге начал работу первый в мире центр изучения постковидного синдрома

На территории Петербурга открылся первый в мире центр изучения постковидного синдрома: он функционирует на базе клиники имени Пирогова СПбГУ, проинформировали в пресс-службе вуза.

Петербургские медики будут трудиться в коллаборации с израильскими коллегами. Они сконцентрируются на изучении аутоиммунных заболеваний, которые у некоторых инфицированных возникают после болезни.

На сегодняшний день известно, что COVID-19 может вызвать как минимум 18 аутоиммунных заболеваний, которыми уже болеют порядка 20% населения планеты. Первостепенная задача врачей — снижение рисков их проявления и купирование осложнений после перенесённой коронавирусной инфекции.

Постковидный синдром имеет следующую симптоматику: человек испытывает постоянную усталость, у него снижается концентрация и память, он испытывает головные и мышечные боли, дыхание — поверхностное, бессонница. У 20% пациентов описанные симптомы сохраняются в течение трёх месяцев и более.


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