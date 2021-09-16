В октябре у станции Царское Село появится перехватывающая парковка

В петербургском комитете по транспорту изучили ход строительства перехватывающей автопарковки, которая в ближайшем времени должна открыться у железнодорожной станции Царское Село, извещает пресс-служба ведомства.

На данный момент работники закончили утилизацию грунта и уложили песчаное основание под будущий паркинг; в начале октября поверх положат асфальт и установят специальное оборудование.

"Работы на объекте ведутся в соответствии с графиком. Ввод в эксплуатацию запланирован на ноябрь текущего года", – уточнили в комтрансе.

Перехватывающая парковка будет способна вместить 85 автомобилей, 8 из которых предназначены для маломобильных групп населения.