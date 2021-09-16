"Коммуникация началась": Google и Apple отреагировали на приглашение посетить Совфед

Компании Google и Apple приняли приглашение Совета Федерации принять участие в дискуссии по теме вмешательства в предстоящие российские выборы, приводит "Прайм" слова сенатора Андрея Климова.

"До 10:00 мск они отреагировали, они все получили, коммуникация началась", – сообщил он.

Обе корпорации пригласили на беседу в Совфед днём ранее, 15 сентября. Климов отметил, что "к ним накопилось очень много вопросов".

Ранее, 13 сентября, в столичный офис Google приходили судебные приставы: дело в том, что российские суды оштрафовали компанию уже на более чем 32 млн рублей за неудаление запрещенного в РФ контента.

Минувшим вечером российские интернет-операторы начали блокировать сервис документов Google Docs, на данный момент проблема устранена.