В РФ продолжается рост заболеваемости COVID-19: еще 19,5 тысяч случаев за сутки

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 19 594 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 753 случая инфицирований больше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончались 794, а сумели поправиться 17 326 человек.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемической динамикой остается прежней: в Москве 2479 новых больных, в Петербурге — 1653 (на 44 больше, чем накануне), в Подмосковье — 768. За прошедшие сутки в Петербурге поправились 1017 человек, которым был поставлен диагноз "коронавирус", и скончались 39 (накануне – 38).

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.