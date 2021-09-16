Суд приостановил запрет на пребывание комика Мирзализаде в России

Действие резонансного распоряжения МВД, по которому комик Идрак Мирзализаде был объявлен пожизненно нежелательным на территории РФ, приостановил суд в Москве, передает ТАСС.

"Замоскворецкий суд приостановил действие распоряжения МВД о нежелательности [пребывания в РФ] Идрака Мирзализаде до вступления решения суда в законную силу", – приводит агентство слова адвоката Сергея Бадамшина.

Суть в том, что стендапер, столкнувшийся с неприятностями из-за неосторожной шутки про особенности поведения русских людей в быту, в настоящее время оспаривает распоряжение силовиков.

Ранее СМИ сообщали, что на фоне скандала Мирзализаде, не дожидаясь принудительной высылки, которая ему всерьез угрожала, сам покинул территорию РФ.

Шутка стендапера еще до объявления персоной нон-грата обернулась для него десятью сутками административного ареста и нападением неизвестных на московских улицах.