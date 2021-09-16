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Новости 12:41

В группах бюджетных учреждений Кировского района разместили фото кандидата Герасиной с призывом прийти на выборы

фото ЗакС политика В группах бюджетных учреждений Кировского района разместили фото кандидата Герасиной с призывом прийти на выборы

Сразу несколько учреждений, подведомственных администрации Кировского района Петербурга, в период с 11 по 15 сентября разместили в своих пабликах "ВКонтакте" фотографии кандидата в депутаты ЗакСа от партии "Новые люди" Ольги Герасиной.

ЗАКС.Ру обнаружил такие посты в группах молодежного центра "Кировский", ГБУ СШОР Кировского района, Центральной детской библиотеки района и школы № 504. 

"До встречи на избирательном участке 17-19 сентября. Позаботимся о нашем городе вместе. Ольга Герасина, кандидат в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга", – написано на одном таком изображении. 

Другие выполнены в аналогичном стиле. На них представлены несколько слов от лица Герасиной и призыв приходить на выборы. 

В комментариях под постом в сообществе МЦ "Кировский" развернулась дискуссия. Несколько человек усомнились в законности такого рода контента. В ответ администраторы сообщества попросили назвать статью закона о выборах, которую они нарушили, и отметили, что на изображении нет призывов голосовать за кандидата. 

Позже из группы "Кировского" удалили пост от 15 сентября, под которым разгорелся спор, но оставили аналогичные от 11 и 13 сентября.

Несколько человек, дискутировавших в комментариях, пообещали пожаловаться в ТИК № 7, которая выполняет функции окружной избирательной комиссии по округу № 17. Местная активистка Наталья Егорушкина подтвердила ЗАКС.Ру, что уже отправила жалобу в избирком. 

Напомним, бывшая судья Уставного суда Ольга Герасина идет в депутаты по одномандатному округу № 17, который в шестом созыве городского парламента представлял член "Единой России" Денис Четырбок. Партия власти выдвинула его и на новые выборы. Ранее петербургские единороссы заявляли, что Герасина якобы собрала необходимые для регистрации кандидатом подписи избирателей с использованием админресурса. ТИК № 7 отказывался допускать ее до выборов из-за претензий к представленным автографам, однако позже это сделал Горизбирком. Герасина, став кандидатом, безуспешно пыталась снять Четырбока с выборов через суд.

В выборах по округу № 17 принимают участие еще пять кандидатов: Владислав Горский ("Справедливая Россия – За Правду"), Михаил Круглов (ЛДПР), Андрей Палевич ("Яблоко"), Сергей Масликов (КПРФ) и Андрей Бабин (Партия Роста).  

Сергей Еремеев, фото - Константин Леньков


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