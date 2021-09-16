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Новости 12:59

Глава "Альянса врачей"* просит больше не ассоциировать себя со структурами Навального

фото ЗакС политика Глава "Альянса врачей"* просит больше не ассоциировать себя со структурами Навального

Лидер профсоюза "Альянс врачей"* Анастасия Васильева заявила о том, что больше не хочет иметь ничего общего с командой политика Алексея Навального, находящегося в колонии по делу "Ив Роше". В своем посте разочарования в Facebook она написала, что в период пандемии ей просто воспользовались в политических целях, а сейчас игнорируют.

"Менеджеры ФБК* сейчас разрушают то, что с таким трудом создавали мы все: для Волкова, Жданова, Певчих власть и деньги оказались важнее судеб. Они сейчас сидят в Европе, а кто-то сидит в тюрьме. Чувствуете разницу? Под угрозой уголовного преследования сейчас находится любой из тех, кто ему верил. И когда их посадят — про них никто не вспомнит", – говорится в посте.
 
Активистка просит общественность больше не ассоциировать ее и "Альянс врачей"* с людьми Навального.

Напомним, что Анастасия Васильева, офтальмолог по специальности, получила известность как лечащий врач Алексея Навального. После нападения с зеленкой на оппозиционера в 2017 году она активно стала взаимодействовать с ФБК*, профсоюз возник в результате совместных усилий. После протестов 23 января в поддержку арестованного Навального Васильеву стали преследовать по так называемому "санитарному делу".

*Минюст внес "Альянс врачей" в реестр НКО, исполняющих функцию иноагента

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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