Глава "Альянса врачей"* просит больше не ассоциировать себя со структурами Навального

Лидер профсоюза "Альянс врачей"* Анастасия Васильева заявила о том, что больше не хочет иметь ничего общего с командой политика Алексея Навального, находящегося в колонии по делу "Ив Роше". В своем посте разочарования в Facebook она написала, что в период пандемии ей просто воспользовались в политических целях, а сейчас игнорируют.
Напомним, что Анастасия Васильева, офтальмолог по специальности, получила известность как лечащий врач Алексея Навального. После нападения с зеленкой на оппозиционера в 2017 году она активно стала взаимодействовать с ФБК*, профсоюз возник в результате совместных усилий. После протестов 23 января в поддержку арестованного Навального Васильеву стали преследовать по так называемому "санитарному делу".
*Минюст внес "Альянс врачей" в реестр НКО, исполняющих функцию иноагента
* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.