УФАС получило две жалобы на конкурс по закупке новогодних украшений для Петербурга

В Петербурге приостановлен поиск подрядчика, который бы купил и установил новогодние украшения: в УФАС поступили две жалобы на условия конкурса.

Согласно информации, размещённой на сайте госзакупок, итоги закупки откладывали уже дважды. Первый раз на подряд пожаловалась ИП Леонова С. А. ещё 8 сентября. На сегодняшний день претензии отозваны.

Второй раз поиск поставщика отложили 15 сентября: условия вызвали нарекания у ООО "ТехКонтроль", однако в этот же день жалобу отозвали.

По итогам конкурса тендер достался компании "ОМ-Консалтинг", снизившей цену на миллион рублей (до 21,9 млн). Смольный готов был выделить свыше 23 млн рублей на украшение города гирляндами.

Второе место досталось компании "Рентранс", которая готова была предложить за заказ 22,1 млн рублей.