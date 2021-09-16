На территории СПбГУ появился Японский сад

В Ботаническом саду СПбГУ благоустроили один из участков, превратив его в Японский сад, сообщает пресс-служба университета. На церемонии открытия зеленой зоны, в частности, присутствовал глава КГИОП Сергей Макаров, которого новый зеленый уголок заинтересовал с научно-познавательной точки зрения, поскольку японский принцип организации сада заметно отличается от принятых в Петербурге европейских стандартов.

"Именно в Петербургском императорском университете впервые в Российской империи 150 лет назад началось преподавание японского языка. <...> А в этом учебном году у нас пройдет первый и пока единственный в стране выпуск юристов с углубленным знанием японского языка, культуры и права", – произнесла на мероприятии и. о. ректора Елена Чернова.

В свою очередь, генконсул Ясумаса Иидзима поблагодарил российскую сторону за "неугасаемое внимание" к японской культуре.

Создание Японского сада стало частью работ по реставрации и приведению в порядок всего Ботанического сада, которые планируют окончить к торжествам в честь 300-летия главного петербургского вуза, выпадающего на 2024 год.

фото: пресс-служба СПбГУ