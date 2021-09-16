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Выборы 2021

Новости 13:54

У жительницы Москвы прошёл обыск в рамках дела о склонении к беспорядкам во время выборов

фото ЗакС политика У жительницы Москвы прошёл обыск в рамках дела о склонении к беспорядкам во время выборов

Главное следственное управление СК по Москве предъявило обвинение в склонении к массовым беспорядкам (ч. 1.1 ст. 212 УК) местной жительнице Марии Платоновой, информирует "Апология протеста".

Утром дома у девушки прошёл обыск, у неё изъяли технику и увезли на допрос в СК.

В рамках обозначенного разбирательства вместе с Платоновой проходит администратор Telegram-канала "Что делать" Дмитрий Чебанов, которому также предъявили обвинение по обозначенной статье.

Сама Платонова отрицает своё участие в склонении граждан к беспорядкам.

Инкриминируемая фигурантам статья предполагает до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, не менее 11 граждан из 7 регионов РФ учредили сеть Telegram-каналов, "в которых размещали публикации и вели агитационную деятельность, направленную на организацию массовых беспорядков на территории Российской Федерации в дни единого голосования с 17 по 20 сентября 2021 года".


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