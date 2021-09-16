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Число COVID-госпитализаций в Петербурге растет вместе с числом новых заражений

фото ЗакС политика Число COVID-госпитализаций в Петербурге растет вместе с числом новых заражений

На фоне общего официального роста заболеваемости коронавирусом как по России в целом, так и по Петербургу, в городе также за последние сутки вырос показатель госпитализаций граждан с признаками COVID-19 и пневмонии. Это следует из новейшего перечня показателей эпидемиологической ситуации, обнародованного Смольным. За сутки в стационары увезли 349 пациентов (накануне — 300), а выписали — 245 (накануне — 270). В реанимационных отделениях при этом находятся 419 человек, а к аппаратам искусственной вентиляции подключено 153 человека. Коронавирусных больных принимают 11 больниц городского и 3 — федерального подчинения

Бесплатные лекарства получают 17 714 граждан, борющихся с коронавирусом и его последствиями в домашних условиях. 

Запас неизрасходованной вакцины от коронавируса, имеющийся на городской фармбазе, оценивается почти в 619 тысяч доз.


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