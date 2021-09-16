Чиновники хотят ввести в лицеях и колледжах курс петербургской кухни

Руководители двух подразделений Смольного - комитета по внешним связям и комитета по образованию - договорились о введении новой дисциплины в ряде учебных заведений, пишет ТАСС со ссылкой на зампреда комитета по внешним связям Сергея Маркова. Речь идет "о внедрении пока в качестве факультатива курса петербургской кухни практически во всех колледжах и лицеях, подведомственных правительству Петербурга и комитету по образованию". Чиновник добавил, что предполагается изучение предмета на профессиональной основе.

Между тем на следующей неделе ожидается турнир, в котором сразятся в поварском искусстве учащиеся специализированных учебных образовательных учреждений. Троих победителей согласилась взять на стажировку известный в городе ресторатор Матильда Шнурова.