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Новости 16:06

Интервью Лыбаневой напечатали в бюджетной газете без пометок об оплате из избирательного фонда

фото ЗакС политика Интервью Лыбаневой напечатали в бюджетной газете без пометок об оплате из избирательного фонда

Газета "Вечерний Санкт-Петербург", учрежденная Заксобранием и издающаяся за счет городского бюджета, 15 сентября опубликовала интервью с дочерью спикера ЗакСа Вячеслава Макарова, кандидатом в депутаты городского парламента по округу № 3 Мариной Лыбаневой.

Текст занял три страницы. Рядом с ним нет отметок о том, что публикация этого материала был оплачена из средств избирательного фонда кандидата.  

Отвечая на вопросы интервьюера, Лыбанева рассказала о своей предвыборной программе и сборе подписей за свое выдвижение, а также высказалась о том, каким должен быть новый спикер ЗакСа.

"Мне бы хотелось, чтобы он был похож на моего отца", - заявила кандидат.

Добавим, на шестой странице номера в качестве иллюстрации к статье о выборах был использован агитационный плакат партии "Единая Россия", также без пометок об оплате публикации за счет средств избирательного фонда партии или публикации его безвозмездно, согласно законодательству о выборах.  

Лыбанева с июня 2017 года работает первым заместителем главы Петроградского района. На время предвыборной кампании она, согласно действующему законодательству, должна была уйти в отпуск. 


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