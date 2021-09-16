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"Фальсификаторов ждет холодный душ": эсеры подготовили 120 тысяч наблюдателей

фото ЗакС политика "Фальсификаторов ждет холодный душ": эсеры подготовили 120 тысяч наблюдателей

Лидер справедливороссов Сергей Миронов похвастался проделанной его партией работой по подготовке наблюдателей на предстоящем трехдневном голосовании. От партии будут следить за честностью голосовния и подсчета голосов 120 тысяч профессиональных человек, сообщает пресс-служба политика. Помогать им в координации действий и огласке фактов нарушений призвано разработанное в недрах партии мобильное приложение "Справедливый наблюдатель". Координировать работу столь крупного сообщества людей будут 750 человек.

"Благодаря нашей системе мониторинга мы уже сейчас знаем, какие нарушения готовятся и в каких регионах. Но тех, кто привык к фальсификациям и подтасовкам, в этом году ждут сюрпризы – и на региональных, и на парламентских выборах. Их ждет холодный душ!", - пообещал Миронов.

По его словам, подготовленных партией наблюдателей достаточно для того, чтобы неотрывно следить за всеми участками в стране круглосуточно в течение трех дней. Более того, Миронов считает, что сеть "живых" наблюдателей способна полностью компенсировать отсутствие видеотрансляции с некоторых УИКов.


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