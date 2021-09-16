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Намывные территории вынудили Смольный изменить границы районов Петербурга

фото ЗакС политика Намывные территории вынудили Смольный изменить границы районов Петербурга

Смольный собирается внести коррективы в закон о территориальном устройстве города с тем, чтобы находящиеся в двух районах намывы стали легитимными. Федеральный центр на изменение границ добро дал.

Соответствующий проект постановления правительства Северной столицы был размещен на сайте органа исполнительной власти 16 сентября. Согласно документу, Петроградский и Петродворцовый районы поменяют не только графическое описание своих границ, но и текстовое.

Пояснительная записка к инициативе раскрывает суть вносимых изменений: делается это из-за новых намывных территорий. Речь идет в том числе об участке площадью 166 тысяч кв. метров, расположенном на Южной дороге на Крестовском острове. Из разрешения на ввод в эксплуатацию, которое выдали компании "Интэкс", следует, что этот участок был "намыт" под нынешнюю станцию метро "Зенит".

Другая новая территория - участки у порта Бронка в Петродворцовом районе.

Кабинет министров утвердил изменение границ Петербурга еще в декабре 2020 года, Совет Федерации одобрил это решение летом 2021-го.

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