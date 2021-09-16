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Долгами Twitter перед РФ займутся судебные приставы

фото ЗакС политика Долгами Twitter перед РФ займутся судебные приставы

Суд в Москве привлек Федеральную службу судебных приставов к делам в отношении социальной сети Twitter, которая с начала года не исполнила ни одного решения и не заплатила в российский бюджет ни рубля. Между тем вступивших в силу штрафов накопилось уже на 8,9 млн рублей, передает "Интерфакс".

"В связи истечением срока добровольного исполнения решения суда судебным приставам сегодня направлены материалы для принудительного исполнения решения о взыскании назначенных компании Twitter административных штрафов", - сообщили агентству в пресс-службе Таганского суда столицы.

Вместе с тем компанию ожидают еще не вступившие в силу решения суда, по которым, если оспорить их не удастся, сеть Twitter будет должна российской казне еще около 50 млн рублей.

Каждый из штрафов с начала года назначен за неудаление запрещенного контента. Как правило, это информация, касающаяся несанкционированных акций протеста.


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