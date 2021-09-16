ГК "Самолет" покупает компанию "СПб Реновация"

Девелоперская ГК "Самолет" решила приобрести петербургскую компанию "СПб Реновация": завершить процесс консолидации должны до конца 2021 года, поделились в пресс-службе организации.

Решение о покупке "СПб Реновации" принял 16 сентября совет директоров ПАО ГК "Самолет". После того как сделка будет закрыта, компания станет отдельным подразделением регионального бизнеса группы "Самолет" под руководством члена совета директоров группы и акционера "Самолет Регионы" Александра Прыгункова.

"Кейс" компании "СПб Реновация" состоит из 22 проектов объемом свыше 6 млн кв. метров в разных частях Северной столицы. На сегодняшний день фирма реализует шесть проектов с объемом строительства 230 тысяч кв. метров. За десять лет компанией было построено более 1 млн "квадратов" жилья.