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Петербуржцы и сотрудники комблага высадят деревья в Удельном парке

фото ЗакС политика Петербуржцы и сотрудники комблага высадят деревья в Удельном парке

Первые мероприятия в рамках осенней кампании по высадке деревьев пройдут 17 сентября в Удельном парке: компанию сотрудникам комитета по благоустройству на сей раз составят петербуржцы, информирует пресс-служба Смольного.

Совместный формат уже был опробован весной текущего года. Акция стала ответом на соответствующее обращение петербуржцев, пожелавших внести вклад в озеленение своего города.

Сотрудники комблага выдадут горожанам весь необходимый для высадки деревьев инвентарь.

Ожидается, что помогать в земельных работах горожанам будет глава комитета по благоустройству Сергей Малинин.


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