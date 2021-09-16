Занимательные факты из подготовки комиссий к выборам

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Меньше чем через сутки начнутся выборы депутатов Государственной Думы России и Законодательного собрания Петербурга. Все избиркомы практически готовы к голосованию: увеличена численность избирателей, бюллетени развезены по участкам без членов комиссий, заменены составы УИК. Правда есть и недоработки - некоторые участки остались без пломб для переносных ящиков.

Бюллетени

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 16 сентября согласована территориальным избиркомам №13 (Курортный район) и №56 (Приморский район) увеличение бюллетеней на трех участках. Секретарь Горизбиркома Марина Жданова сообщила, что причина - большое число заявление о голосовании на этих участках. Она рассказала, что ТИК №13 просит больше бумаг в УИК №1268, который находится в психоневрологическом интернате №1 в городе Зеленогорск. Там зарегистрировано 446 избирателей, и еще 122 человека хотят там проголосовать, заявила Жданова.

Она добавила, что еще ТИК №13 просит больше бюллетеней в УИК №1272 - санаторий "Пансионат "Восток-6" в поселке Смолячково. К нему постоянно прикреплены 508 избирателей и хотят добавиться еще 87 человек, сообщила секретарь ГИК.

Жданова сообщила, что ТИК №56 запросил увеличения числа бюллетеней для избирательного участка №1941 - "Дом интернат для престарелых и инвалидов №1". Там зарегистрировано 104 человека, еще добавились 207 человек, рассказала член Горизбиркома. Большинство ее коллег одобрили увеличение количества бюллетеней: для УИК №1268 - на 128 бюллетеней, для УИК № 1272 - на 95 бюллетеней, для УИК №1941 - на 211 бюллетеней.

Самостоятельно число передаваемых бюллетеней изменил территориальный избирком, который проводит выборы в округе №21 Московского района. Сначала ТИК №48 принял решение, что на участки направит 44 300 бюллетеней, а через два дня поменял число на 56 900. Судя по решению ТИК, количество бумаг выросло на каждом участке.

Председатель избиркома Анатолий Доильницын аргументировал это решение поступлением большого количества заявлений по прикреплению к участкам, рассказала ЗАКС.Ру член ТИК №48 Анастасия Романова. По ее словам, глава территориальной комиссии сообщил, что уже направленных 70% бюллетеней может не хватить на новых избирателей.

По документам ТИК №48, число бумаг для голосования увеличено как для выборов депутатов Госдумы, так и для выборов депутатов ЗакСа. Открепляться для голосования за городских парламентариев петербуржцы не могут, ранее заявили в Горизбиркоме.

Передавать бюллетени территориальные избиркомы, которые ответственны за одномандатные округа, должны сначала в соседние ТИКи, а те уже в подконтрольные им участковые комиссии. Присутствовать при этом могут все члены комиссий, кандидаты, их представители и представители выдвинувших их партий, сказано в законе о выборах.

Кандидат в депутаты ЗакСа по округу №5 от "Справедливой России - За правду" Олег Мазаев рассказал ЗАКС.Ру, что заранее устно уведомил председателя ТИК №22 Олега Ткаченко о своем желании присутствовать при передаче бюллетеней. Но его не позвали, заверил Мазаев. По его словам, также территориальный избирком №22 сразу развез бюллетени по всем участковым комиссиям округа. Ткаченко в разговоре с ЗАКС.Ру опроверг эту информацию. Он заявил, что никто из кандидатов его не просил уведомлять о развозке бюллетеней. Все бумаги тоже передавались согласно закону, сказал Ткаченко.

- Я так даже, если захочу, не смогу сделать. У нас же акт. Мы когда бюллетени получаем в типографии, сразу же передаем их в соседние ТИКи. Из типографии приходят бюллетени уже по всем ТИКам. Это пытаются какие-то кандидаты привлечь внимание, вместо того, чтобы агитировать людей за себя, - пояснил глава ТИК №22.

Похожие истории произошли в ТИК №14 и №35 Выборгского района - там на развозку не взяли некоторых ченов территориальных избиркомов, сообщила ЗАКС.Ру член Санкт-Петербургской избирательной комиссии от "Яблока" Ольга Покровская.

- Просили - не зовут. И не выдают актов о приемке-передаче, который подписывается двумя сторонами, - заявила Покровская.

Увеличивают ТИКи не только количество бюллетеней, иногда внезапно растет и число избирателей. Территориальный избирком №22 в конце августа утвердил план распределения бюллетеней для голосования по выборам депутатов Госдумы. В том документе число избирателей на участке №343 обозначено как 539 человек. ТИК 7 сентября решил изменить это число и в новом решении написал, что на участке №343 уже 3 639 избирателей - число бюллетеней в 3 500 штук осталось прежним. Этот УИК находится в гимназии №107. Член территориального избиркома от "Яблока" Петр Соковых в своем особом мнении сообщил, что ему не предоставили никаких документов о таком увеличении числа людей. Ранее ЗАКС.Ру писал, что на участке планируется голосование курсантов и сотрудников Военно-медицинской академии.

Он добавил, что проблема есть и с избирательным участком №331. Там число избирателей указано 973 человека, а бюллетеней выделено 1000 штук, следует из решения ТИК. То есть число бумаг превышает число избирателей на 2,1%, посчитал Соковых. Он отметил, что это может нарушать норму закона - разрешено превышение только на 0,5%.

"По каждому избирательному участку, участку референдума количество передаваемых бюллетеней не может превышать более чем на 0,5 процента (но не менее чем на два бюллетеня) число избирателей, участников референдума, зарегистрированных на данном избирательном участке, участке референдума, и составлять менее 70 процентов от числа избирателей, участников референдума, включенных в списки избирателей, участников референдума на соответствующем избирательном участке, участке референдума на день передачи бюллетеней", - сказано в п.13 ст.63 67-ФЗ.

Члены комиссий

Практически все территориальные избиркомы перед выборами так или иначе меняли составы участковых комиссий. В основном, своих людей переставляют партии или замены происходят по небольшому числу позиций в избиркомах. Правда некоторые ТИКи организовали массовый исход членов участковых комиссий.

На одну такую историю внимание обратила Центральная избирательная комиссия. После критики от ЦИК решения по назначению новых членов УИК отменили и свою должность потеряла председатель территориального избиркома №47 Елена Тюленева.

Есть и другие случаи крупных выходов членов участковых избиркомов и назначения новых. В частности, в ТИК №31 и ТИК №1, которые проводят выборы в Адмиралтейском районе. Он входит в территорию одномандатного округа №1 по выборам в ЗакС и округа №216 по выборам в Госдуму.

Оба ТИКа 26 августа и 6 сентября приняли ряд решений об освобождении и назначении членов участковых комиссий. За два дня ТИК №1 из состава комиссий исключил 43 человека и включил 50. Большинство новоиспеченных членов УИК выдвинуты непарламентскими партиями или собраниями избирателей по месту жительства или работы.

В частности, членом УИК №25 стал Антон Гапонов, которого предложило собрание избирателей по месту работы. В документе администрации Адмиралтейского района от февраля 2021 года, полный тезка Гапонова обозначен как ответственный секретарь административной комиссии. Фамилия, имя и отчество совпадают у нового члена УИК №8 Галины Шаруевой и социального педагога школы №232 Адмиралтейского района. Также в одну из участковых комиссий района попала бывшая муниципальный депутат МО "Коломна" Валентина Шевченко. В 2014 году она в совет переизбраться не смогла.

В газете муниципалитета "Сенного округа" от лета 2018 года некая Валентина Шевченко, представленная как председатель правления ТСЖ "Вознесение", положительно отзывается о работе депутатов МО. Руководителем "Сенного округа" тогда и сейчас является Наталья Астахова, которая в 2021 году решила участвовать в выборах депутатов ЗакСа по округу №1.

ТИК №31 за два дня 26 августа и 6 сентября исключил из составов участковых комиссий 38 человек, а включил 64 человека. Из новоявленных членов УИК большинство у тех, кого выдвинули собрания избирателей по месту жительства или работы. Оба территориальных избиркома также увеличили число сотрудников некоторых участковых комиссий. Например, ТИК №31 в четырех УИК увеличил количество членов до 14 человек, а в двух - до 15.

В Выборгском районе за выборы в одномандатном округе отвечает ТИК №34, в территорию его ответственности входит МО "№15". В начале сентября территориальный избирком освободил от должностей 32 членов участковых комиссий. Основная часть из них - представители непарламентских партий или выдвинуты собраниями избирателей. В течение нескольких дней территориальный избирком наполнил участки новыми людьми. Например, в УИК №215, который находится в школе №62, попали полные тезки учителей из этого же учебного заведения Марина Бугаева и Галия Калимуллина, а в УИК №200 в школе №103 - полная тезка учительницы Наталии Вшивцевой.

Членом УИК №201 стала руководитель отдела по общим вопросам и культурным мероприятиям МО №15 Наталья Гречишкина. Вместе с ней работать на участке будет воспитательница детского сада №2 Выборгского района Наталия Брюшневская. На соседнем участке №202 членом стала учительница школы №83 Любовь Горина - УИК как раз находится в ее школе. А директор этого учебного заведения - муниципальный депутат от "Единой России" МО №15 Наталия Полякова.

В школе №112 расположился участок №207. Новыми членами УИК стали четыре человека: Наталья Кличева, Жанна Кутявина, Наталья Тимонина и Виктория Пищикова. Как сказано в решении территориального избиркома, их выдвинули собрания избирателей по месту работы. А трудятся все четверо в школе №112. Членом УИК №210 стала Тамара Гетманченко, полная тезка которой работает учителем географии в школе №103. В ее стенах как раз располагается участковая комиссия.

Соседний ТИК №14 тоже отвечает за проведение выборов в Выборгском районе. В составе этой комиссии есть два человека, которые на момент введения их в комиссию работали в администрации Выборгского района: Андрей Гусев и Роман Сошнев. На сайте ведомства они все еще указаны как сотрудники. По данным администрации Выборгского района, Гусев является ведущим специалистом сектора по мобилизационной подготовке, а Сошнев – главным специалистом отдела строительства и землепользования.

На сайте территориального избиркома №14 ЗАКС.Ру не удалось найти решения о приостановлении полномочий Гусева и Сошнева. Отметим, ТИК №14 и №34 будут проводить выборы в Законодательное собрание по округу №11, где "Единая Россия" выдвинула главу Выборгского района Валерия Гарнеца.

В ТИК №12 Приморского района обратный подход. Территориальный избирком 2 сентября потребовал от четырех участковых комиссий приостановить полномочия четырех людей на время выборов депутатов федерального парламента. Причина - в их местах работы, сказано в решении ТИК:

"<...> наличие конфликта интересов в связи с регистрацией в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания восьмого созыва Цед Николая Григорьевича, главы администрации Приморского района Санкт-Петербурга, являющегося работодателем для членов участковых избирательных комиссий избирательных участков №1740, № 1743, № 1746 с правом решающего голоса <...>".

При этом, далее в решении указан еще один участок - №1749. Имя члена УИК №1740 полностью совпадает с именем директора школы №596 Натальи Шониной, имя члена УИК №1743 - с именем директора школы №661 Елена Данилова, имя члена УИК №1749 Максима Жирнова - с учителем школы №440. Член УИК №1746 Петр Лагутин, судя по всему, работает главным специалистом внутреннего финансового контроля отдела закупок администрации Приморского района. Именно под этой должностью подписан человек с аналогичным именем в декларации районной администрации за 2020 год.

Переносные ящики

Депутат Госдумы от "Справедливой России - За правду" и кандидат в новый состав парламента по округу №215 Олег Нилов 16 сентября пожаловался в Центризбирком и Горизбирком на увеличение числа переносных ящиков в избиркомах его округа.

"Вместо штатных двух-трех урн на соответствующих участках в самой крупной части округа, который также включает небольшие Кронштадтский и Курортный районы, планируется использовать четыре или пять. Олег Нилов трактует эти действия, как подготовку к фальсификациям", - написала пресс-служба партии.

Она же напомнила со ссылкой на федеральный закон о выборах депутатов Госдумы, что максимально разрешенное количество переносных ящиков - три. Избиркому разрешается их увеличить только на два ящика в ряде исключительных случаев: более 50 людей старше 80 лет, труднодоступность избирательного участка и другое. Аналогичная норма прописана в федеральном законе о выборах.

Не только ТИКи Приморского района установили максимальное количество переносных ящиков. По пять мобильных урн для участков решил заготовить территориальный избирком №1. ТИК №5 не указал, в каких именно УИК будет увеличено число ящиков, но максимально возможным сделать пять таких урн. Хотя большинство территориальных комиссий либо вообще не приняли решения о переносных ящиках, либо не опубликовали их на своих сайтах.

Член Горизбиркома от "Справедливой России - За правду" Екатерина Фесик после заседания комиссии 16 сентября упомянула, что еще одна проблема переносных урн в Приморском районе - отсутствие пломб для них. О подобном, но в Центральном районе, сообщила член ГИК Ольга Покровская со ссылкой на члена одной из участковых комиссий.

- Если пломб не будет, это будет грандиозный скандал. С моей точки зрения, эти бюллетени надо будет просто признавать недействительными, - сказала Покровская в разговоре с ЗАКС.Ру.

Она добавила, что председатель отвечающей за территорию ТИК №16 Ольга Сердюк заверила о намерении решить вопрос. Пломбы должны довезти, передала Покровская слова Сердюк.

София Саттарова