Вавилина просит ГИК проследить за выборами на Васильевском острове

Кандидатка в депутаты Законодательного собрания по 4-му избирательному округу от "Справедливой России - За правду" Нэлли Вавилина 16 сентября пожаловалась в Горизбирком на УИК №128, к которому по данным кандидатки, прикрепилось 350 сотрудников МВД. Она просит ГИК обратить внимание на подозрительные, по ее мнению, участки, сообщила ЗАКС.Ру Вавилина.

- Члены комиссии с правом решающего голоса из УИК №128 сообщили мне, что 15 сентября пришел отряд полицейских. 350 человек пришли и прикрепились. На этом участке 2500 избирателей. Учитывая, что пришло 350 полицейских и еще часть зарегистрировались на "Госуслугах", получается три тысячи человек, а бюллетеней на каждый уровень выборов по 1700. Может не хватить, - рассказала Вавилина.

Корреспондент ЗАКС.Ру позвонил в УИК №128, чтобы подтвердить информацию о прикрепленных силовиках, но председатель комиссии Юлия Баруздина отказалась отвечать на вопросы о количестве прикрепленных избирателях и общем количестве бюллетеней. Сославшись на занятость, Баруздина бросила трубку.

- Откуда у вас такие сведения? Ой, вы знаете, я же по телефону не могу вам дать информацию. Это однозначно. Послушайте, вы очень странные вопросы задаете по телефону. Лично я тоже не готова обсуждать. Я поняла, о чем вы говорите. На самом деле, вы сейчас меня очень отвлекаете, если честно. Все узнаете из итогового протокола, - ответила Баруздина.

В своей жалобе Вавилина отметила, что ей якобы известно о принуждении сотрудников бюджетных организаций Василеостровского района оставить голос за "нужного" кандидата именно в первый день выборов - 17 сентября, а к вечеру отчитаться перед начальством, предъявив фотографию с участка.

Кроме того, она упомянула три участка, на которых обычно голосуют служащие близлежащих воинских частей: №104, 114, 134. Вавилина отметила, что для них на участках есть отдельный стол, где их встречает "свой" член комиссии с правом решающего голоса. Так как они военнослужащие, их нельзя снимать и проверять документы, отметила кандидатка.

Константин Леньков