Горизбирком срочно закупил ручки для выборов у нового поставщика

Заместитель председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Алла Егорова на втором заседании избиркома 16 сентября сообщила, что выбранный ранее поставщик так и не привез авторучки для участковых комиссий. Одноразовые ручки должны раздавать избирателям, пояснила Егорова. По ее словам, поставщик должен был еще 30 августа передать ГИКу все средства для письма, но до сих пор этого не сделал.

- На все неоднократные уговоры, разговоры... Можно долго рассказывать, как нам присылали фотографии, как нам показывали платежки, что фура стоит и ждет... Фура до сих пор стоит и ждет в Москве, а ручки должны быть завтра, - рассказала Егорова.

Она сообщила, что найдена компания, которая в короткие сроки может предоставить ручки - 7% от числа избирателей. Авторучки планируется раздать председателям территориальных избиркомов вечером 16 сентября, уточнила зампред ГИК. Егорова добавила, что оставшееся число предметов для письма будут 17 сентября.

Для выбора нового поставщика требуется изменить решение Горизбиркома о закупках, сообщила член ГИК. Ее предложение поддержали все члены городской комиссии.

Напомним, 17 сентября - первый день голосования за депутатов Государственной Думы. Петербуржцы также должны выбрать новый состав городского Законодательного собрания. Закончится голосования 19 сентября.

София Саттарова