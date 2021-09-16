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Новости 18:58

Правительство решило выделить ещё 3 млрд рублей на выплаты медикам, заболевшим COVID-19

фото ЗакС политика Правительство решило выделить ещё 3 млрд рублей на выплаты медикам, заболевшим COVID-19

Члены российского правительства решили выделить ещё 3 млрд рублей медицинским работникам, подхватившим коронавирусную инфекцию, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина.

Выплаты предоставят не только врачам, но также младшему и среднему медперсоналу, водителям скорой помощи.

"Врачи продолжают оказывать помощь пациентам с коронавирусом по всей стране. Это напряженная и ответственная работа. К сожалению, бывает, что, заботясь о других, медики заболевают сами", - прокомментировал ситуацию Мишустин.

Дополнительно выплачивать медикам за работу с COVID-больными и их заражения поручил Владимир Путин. Всего в этом году работников отрасли было направлено около 12,5 млрд рублей.


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