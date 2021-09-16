Предвыборный праздник с районным главой

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

В августе-сентябре в Петербурге отмечали День российского флага, День знаний, сразу несколько локальных праздников состоялись в пригородах. ЗАКС.Ру посмотрел, с кем из кандидатов в депутаты главы районов появлялись на публичных мероприятиях за считанные недели до выборов. Оказалось, что некоторым повезло даже принять участие в совместном торжестве с председателем Горизбиркома.

Глава муниципалитета "Сенной округ" Наталия Астахова 21 августа вместе с руководителем Адмиралтейского района Сергеем Оверчуком раздавала первые паспорта молодым землякам. Мероприятие, приуроченное ко Дню российского флага, проходило в Рахманиновском сквере, на территории соседнего МО "Екатерингофский". Эту нестыковку деликатно обошли - Астахову представили заместителем председателя Совета муниципальных образований, совещательного органа петербургских муниципалов.

Глава "Сенного округа" - кандидат "Единой России" в депутаты ЗакСа по округу № 1. Адмиралтейский район входит в него полностью. Официальное сообщество района "ВКонтакте" за последний месяц упоминало о ней минимум трижды. Астахова и Оверчук участвовали в траурно-торжественной церемонии в День начала блокады, выступали на педагогическом совете накануне Дня знаний и поздравляли спортсменов с Днем физкультурника. О соперниках главы "Сенного округа" по выборам в группе ничего не рассказывают. Да и о ней самой до апреля 2021 года писали нечасто.

"Нам не нужен административный ресурс", - несколько раз за минувшее лето повторял на публике лидер петербургских единороссов Вячеслав Макаров.

Он неоднократно упрекал районные администрации в том, что те якобы оказывают поддержку представителям "малых партий". Стоит посмотреть, с кем из участников выборов главы районов мелькали на бюджетных праздниках, чтобы понять, что эти заявления, как минимум, не объективны.

О предвыборной активности кандидата "Единой России" по округу № 6 Дмитрия Васильева рассказывали на интернет-ресурсах администрации Калининского района. Если Астахову в паблике Адмиралтейского района представляли заместителем главы Совета МО, то Васильева в Калининском - членом Общественного совета района. С начала августа в официальном сообществе районной администрации "ВКонтакте" Васильева упомянули более 20 раз. Кандидат, работающий директором спортивной школы не только посещал публичные мероприятия и приезжал вместе с чиновниками на строящиеся соцобъекты, но также, например, комментировал успехи российских олимпийцев в Токио и рассуждал о необходимых поправках в закон о зеленых насаждениях общего пользования. 11 сентября в паблике вообще запостили ссылку на предвыборную группу единоросса, которую сам Васильев и предложил к публикации.

Глава Приморского района Николай Цед сам идет в депутаты Госдумы. Он кандидат "Единой России" по округу № 215. По закону, до выборов он должен уйти в отпуск. Совмещать предвыборную кампанию с работой государственным служащим нельзя. Но судя по социальным сетям самого Цеда, отдыхать он не умеет. Даже в эти дни чиновник торжественно перерезал ленточку на открывшемся здании "Школы возможностей "Мытожетут" и выступал на конкурсе художественного слова.

Похожая история у председателя комитета по социальной политике Александра Ржаненкова. Он представляет единороссов на выборах в городской парламент по округу № 2. К этой избирательной территории относится большая часть Центрального района. Ржаненков официально находится в отпуске, но все равно посещает мероприятия, связанные с его профессиональной деятельности. Уже будучи зарегистрированным кандидатом, он участвовал в "нулевых чтениях" проекта бюджета и вместе с замглавы Центрального района Александром Карловым посещал ветерана Великой Отечественной войны. Новость об этом даже разместили на сайте городского телеканала "Санкт-Петербург", правда, потом почему-то удалили, но она осталась в "кэше". Ржаненков в публикации представлен исключительно как председатель комитета по социальной политике, но не как кандидат в депутаты.

27 августа районная администрация, видимо, запуталась настолько, что решила в своем посте чиновника-кандидата вообще никак не представлять.

"Учителей районных школ поприветствовали глава администрации Центрального района Максим Мейксин, Александр Ржаненков и начальник УМВД по Центральному району Андрей Гаврилов", - написали в сообществе "Центральный район Санкт-Петербурга".

Разумеется, появлялись на праздниках и объездах и депутаты ЗакСа шестого созыва, в основном, единороссы. Например, Александр Ваймер и Александр Ходосок успели 31 августа торжественно открыть детскую площадку в Кронштадте в компании районного главы Олега Довганюка, а через четыре дня побывать на праздновании Дня города Сестрорецка. Вместе с ними со сцены выступали глава Курортного района Александр Забайкин, вице-губернатор Борис Пиотровский, сын первого номера регионального списка кандидатов "Единой России", а также, внезапно, председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Наталья Чечина. Оказалось, что Чечину в тот день торжественно поздравили с присвоением ей звания почетного жителя Сестрорецка.

В то же самое время День города праздновали и в Колпино. Там тоже торжественно вручили нагрудный знак новому почетному жителю. Им стала глашатай повышения пенсионного возраста в парламенте Петербурга, кандидат в депутаты ЗакСа нового созыва от "Единой России" Елена Киселева. Решение о присвоении ей звания почетного колпинца принял муниципальный совет петербургского пригорода, большинство голосов в котором принадлежит единороссам.

Вместе с Киселевой и главой Колпинского района Анатолием Повелием участие в праздновании Дня города принимала лидер фракции "Партия Роста" в ЗакСе Оксана Дмитриева. Она идет в Госдуму по округу № 217, который объединяет Колпинский и Фрунзенский районы. Глава Фрунзенского района, ветеран "Единой России" Константин Серов также неоднократно совершал объезды с Дмитриевой в этот предвыборный цикл. Кроме того, он участвовал в публичных мероприятиях с депутатом-единороссом Любовью Егоровой, которая идет на выборы и в Госдуму, и в ЗакС.

В Кировском районе парламентарий ЗакСа от "Единой России" Алексей Цивилев - в новый созыв он идет по спискам - несколько раз появлялся на публике с главой администрации Сергеем Ивановым. 1 сентября они вместе поздравляли школьников с Днем знаний, а 6 сентября открывали Пробег памяти по юго-западному рубежу обороны Ленинграда.

Следов совместной активности чиновников с другими кандидатами, которые выдвигаются по местным избирательным округам, ЗАКС.Ру найти не удалось. Однако за несколько дней до выборов несколько бюджетных учреждений, подведомственных администрации Кировского района, разместили в своих пабликах "ВКонтакте" фотографию кандидата от "Новых людей" Ольги Герасиной вместе с призывом приходить на выборы. Такие посты были сделаны в группах молодежного центра "Кировский", ГБУ СШОР Кировского района, Центральной детской библиотеки района и школы № 504.

Администрация Пушкинского района за август однажды тоже сообщила о совместном мероприятии с представителем "Новых людей", девелопером Дмитрием Павловым. Он идет в ЗакС от округа № 24, включающего в том числе и Пушкин. Районный глава Владимир Омельницкий открыл вместе с ним Единый центр работы с населением. Павлов позже объяснял ЗАКС.Ру, что никакого админресурса в этом нет. Кандидат рассказал, что давно предлагал открыть этот центр, появившийся в итоге в помещении частной управляющей компании.

Упоминаний о соперниках Павлова по выборам, в том числе действующем депутате-единороссе Юрие Бочкове, за последние полтора месяца найти на ресурсах администрации Пушкинского района ЗАКС.Ру не удалось.

Сергей Еремеев