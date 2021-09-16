Суд грозит компаниям Telegram и Facebook принудительным взысканием штрафов

Начиная с конца сентября остающаяся задолженность компании Facebook по административным штрафам перед РФ может привести к принудительному взысканию денег с компании, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Таганского суда Москвы. В свою очередь, у администрации мессенджера Telegram есть в запасе чуть больше времени.

"Facebook до 29 сентября должны оплатить штрафы на сумму 26 млн рублей, до 19 октября - на сумму 17 млн рублей. Telegram должен до 24 октября оплатить сумму штрафов в размере 5 млн рублей, до 7 ноября - 7 млн рублей", - рассказали агентству.

Наиболее законопослушно ведут себя в этом отношении компании TikTok и Google, пока оплатившие все вступившие в законную силу российские судебные штрафы.

Ранее 16 сентября стало известно, что все тот же Таганский суд Москвы уже привлек Федеральную службу судебных приставов к административным делам в отношении другой социальной сети - Twitter, которая с начала года не оплатила вступивших в законную силу штрафов на общую сумму 8,9 млн рублей. Таким образом, сервис микроблогов проигнорировал все денежные взыскания, назначенные ему российскими властями с начала года.

Все дела перечисленных выше компаний связаны с неудалением запрещенного в РФ контента. Чаще всего он носит политический характер и касается несанкционированных акций протеста, пик которых пришелся на начало года.