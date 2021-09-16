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Дворцовый мост разведут под "Половецкие пляски"

фото ЗакС политика Дворцовый мост разведут под "Половецкие пляски"

В течение двух ночей ближайшего уик-энда Дворцовый мост в Петербурге будут разводить под звуки произведений классической музыки, сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на администрацию Центрального района.

В ночь на субботу и ночь на воскресенье прохожие смогут услышать, среди прочего, "Половецкие пляски" и "Лебединое озеро". Завершится разводка традиционным в таких случаях произведением - "Гимном великому городу" Глиэра.

Отметим, что в течение года Дворцовый мост неоднократно становился одним из смысловых центров различных крупных городских событий: его украшали и специальной расцветкой, и музыкальным сопровождением. Так, по случаю 80-летия прибытия первого союзнического конвоя в СССР в конце августа мост подсвечивали красным. Месяцем ранее, в честь открытия Олимпиады в Токио над мостом около получаса звучала киномузыка, написанная к известным фильмам о спорте.


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