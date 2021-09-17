В России стартовало голосование на выборах в Госдуму и ЗакС Петербурга

В России идёт первый день голосования на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва. Также в Петербурге начались выборы в седьмой созыв Заксобрания.

Первыми голосовать на думских выборах начали жители Камчатского края и Чукотской области: в 23:00 16 сентября по московскому времени. В 08:00 17 сентября голосование стартовало в Петербурге и Москве.

Голосование продлится три дня: 17, 18 и 19 сентября. Жители с регистрацией в Москве, Севастополе, Ярославской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской областях могут голосовать через интернет: для этого они должны были подать заявку до 13 сентября.