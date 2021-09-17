Кандидатка в ЗакС от "Яблока" Дюве получила угрозы с данными ее сына накануне выборов

Кандидатка в депутаты Заксобрания по 10-му округу от "Яблоко" Любовь Дюве сообщила ЗАКС.Ру, что накануне первого дня голосования получила сообщения с предложением оставить политику. К сообщению были приложены фотографии документов с данными ее несовершеннолетнего ребёнка.

Неизвестный, который представился именем ее сына, отправил Дюве сообщения во "ВКонтакте" и WhatsApp днем 16 сентября. Кандидатка предположила, что эти данные собраны из старых баз, которые доступны в интернете: билеты на поезд, личные номера телефонов. Также в них была актуальная информация, которую кандидатка подавала в ТИК: адрес регистрации, проживания и другие персональные сведения. Кроме того, по ее словам, там были "подделки" — некие иностранные счета, которых, как говорит Дюве, у неё нет.

"Здравствуйте Уважаемая Любовь Николаевна! Убедительно советуем не тратить силы. Займитесь лучше домашними делами, Вам это больше идёт. У Вас очень много других дел, явно не связанных с выборами. Высылаем Вам маленькую часть для ознакомления", — говорилось в сообщении.

Как рассказала кандидатка, угрозы не повлияют на ее решение участвовать в выборах. Она планирует обратиться в правоохранительные органы.

— Я считаю, что это грубая работа. Я не знаю, что они хотели показать, но ничего они не добились. Я не боюсь, — сказала Дюве.

Ранее на Дюве оказывалось давление в ходе избирательной кампании. Ее хотели снять с выборов из-за ошибок в документах для выдвижения, но Горизбирком обязал ТИК повторно рассмотреть ее кандидатуру. Позже на агитационные стенды "яблочницы" жаловались в полицию. Как утверждали в "Яблоке", претензии к агитации их кандидатка возникли у сотрудника администрации Выборгского района Владимира Зимина.

Кроме Дюве, в Заксобрание по 10-му округу баллотируются Анатолий Кривенченко ("Справедливая Россия - За правду"), Ольга Яковлева (Партия роста), Михаил Деревянко (КПРФ), Алексей Горланов (ЛДПР) и Александр Ходосок ("Единая Россия").

Константин Леньков