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Новости 10:11

Венедиктов заявил о DDoS-атаках на электронное голосование на выборах в Москве

фото ЗакС политика Венедиктов заявил о DDoS-атаках на электронное голосование на выборах в Москве

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы", глава общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов заявил, что на онлайн-голосование в Москве идут DDoS-атаки, передает РИА "Новости".

По его словам, некоторым пользователям приходится ждать выдачи бюллетеней из-за большого потока. Он рассказал, что на электронном голосовании - примерно 47 тысяч запросов в минуту. Бюллетеня приходится ждать от двух до пяти минут.

При этом в Мосгоризбиркоме утверждают, что "портал mos.ru и программное обеспечение дистанционного электронного голосования" работают в штатном режиме, передает Znak.com.

17 сентября в России стартовало голосование на выборах в Госдуму. Также в Петербурге выбирают депутатов седьмого созыва ЗакСа. Граждане с регистрацией в Москве, Севастополе, Ярославской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской областях, кроме прочего, голосуют через интернет: для того, чтобы воспользоваться электронным голосованием, им нужно было подать заявление до 13 сентября.

 


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