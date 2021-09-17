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Новости 10:44

С участков Выборгского района №294 и №309 нет сигнала видео

фото ЗакС политика С участков Выборгского района №294 и №309 нет сигнала видео

На избирательных участках №294 и №309 Выборгского района отсутствует видеотрансляция, выяснил ЗАКС.Ру. 

Информацию о том, что сигнала с камер на участках нет, изданию подтвердили в аппарате Уполномоченного по правам человека в Петербурге. У омбудсмена есть доступ к просмотру видео с камер на избирательных участках.

Член ТИК №14, отвечающей за эту территорию, Дмитрий Остряков сообщил ЗАКС.Ру, что трансляции с этих двух участков не было и накануне. Член территориального избиркома добавил, что 17 сентября глава ТИК Екатерина Абрамова отказалась назначить его оператором видеонаблюдения. При этом Остряков входит в состав ответственных за работу со средствами видеонаблюдения и трансляции видеоизображения в сеть Интернет.

Напомним, на голосовании по поправкам в Конституцию с участка №294 отстранили члена комиссии от "Яблока" Наталию Телишевскую за то, что она якобы нарушила избирательные права. Она пыталась оспорить решение в суде, но не смогла получить видео с участка в качестве доказательства - из-за этого она подала иск к Санкт-Петербургской избирательной комиссии. 

Островский добавил, что председателем УИК №309 является сын председателя УИК №294. Оба участка находятся в одном здании.

София Саттарова


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