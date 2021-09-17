Аномальную явку избирателей обнаружили рано утром на Петроградской стороне

Большие очереди избирателей встретил корреспондент "Эха Москвы" Андрей Окунь в первый час голосования на избирательных участках 1656 и 1657, расположенных в Петроградском районе. По его словам, здесь голосуют военные курсанты.

"Был сейчас на УИК 1656 и 1657, это участки, где обычно голосуют курсанты. В этот раз все были в гражданской одежде. Длинная очередь наполнена суровыми мужчинами, которые обсуждают "наших из Можайки". А в УИК 1657, расположенный в этом же здании, порциями поступают молодые парни. Рядом сидит мужчина и тихо их отчитывает: "Вы не должны здесь стоять сейчас, ждите на улице и заходите по несколько человек", - написал журналист в своем Telegram-канале "Рыбья голова".

Окунь сообщил ЗАКС.Ру, что специально пошел на эти участки утром первого дня голосования, ожидая, что "дергать курсантов в субботу и воскресенье не будут, чтобы не вызывать у них недовольство".

По его словам, уже к 09-30 избирателей на УИК 1656 и 1657 уже почти не было.

Отметим, что на соседнем участке 1655 с самого утра голосующих встречал военный оркестр.

Фото: Андрей Окунь