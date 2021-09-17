Владимир Кара-Мурза подал в суд на СК из-за бездействия в расследовании его отравлений

Политик Владимир Кара-Мурза подал в суд жалобу на бездействие Следственного комитета после трех попыток добиться возбуждения уголовного дела о покушении, об этом он сообщил в эфире "Эха Москвы".

По словам Кара-Мурзы, он подал жалобу по статье о бездействии следственного органа, которое наносит ущерб конституционным правам.

"В моем случае это ущерб права на жизнь. <...>Я трижды подавал заявление в Следственный комитет России с требованием возбудить уголовное дело о покушении на убийство", - сказал Кара-Мурза.

Он пояснил, что намерен добиться от СК материалов проверки и возбуждения уголовного дела по фактам двух покушений на убийство посредством химического оружия. Кара-Мурза подчеркнул, что готов дойти в обжаловании до Европейского суда по правам человека.

Кара-Мурза пережил два отравления: в 2015 и 2017 году. В 2021 году издания The Insider* и Bellingcat опубликовали расследование, из которого следует, что к отравлению могут быть причастны сотрудники ФСБ. Ту же группу людей считают замешанными в убийствах Тимура Куашева, Руслана Магомедрагимова и Никиты Исаева, а также в попытке отравления Алексея Навального и Дмития Быкова.

*Внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов