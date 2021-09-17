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Выборы 2021

Новости 11:13

Сотрудников петербургского метро попросили отчитаться об участии в выборах

фото ЗакС политика Сотрудников петербургского метро попросили отчитаться об участии в выборах

Несколько работников ГУП "Петербургский метрополитен" рассказали ЗАКС.Ру, что непосредственные начальники попросили их сообщить, голосовали ли они.

- Без разницы, как и и за кого проголосуют. Важно только доложить о том, что проголосовал и сказать номер УИК, - уточнил один из собеседников.

В пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен" ЗАКС.Ру объяснили, что это проводится добровольно, а работникам задают вопросы с целью проведения социологического опроса.

- Это по свободному желанию, никакого принуждения нет. Попросили. Кто хочет сказать, что он уже сходил - отлично. Задача - узнать, участвовал или не участвовал в выборах, - прокомментировала начальница пресс-службы Юлия Шавель.

Напомним, парламентские выборы проходят в России 17-19 сентября. В Петербурге выбирают депутатов Госдумы и городского Законодательного собрания, а также муниципальных советов "Автово" и "Ланское". 


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