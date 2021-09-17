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Представителей эсеров не пускают в избиркомы в Приморском, Калининском и Кировском районах

фото ЗакС политика Представителей эсеров не пускают в избиркомы в Приморском, Калининском и Кировском районах

В петербургском отделении партии "Справедливая Россия - За правду"  утром 17 сентября, первого дня голосования, заявили о нарушениях сразу на нескольких УИКах в Калининском (548, 565, 569), Кировском (804) и Приморском (1896) районах. На участки под разными предлогами не пустили членов избиркомов от эсеров с правом совещательного голоса.

В Калининском районе главы УИК сослались на то, что в документах представителей справороссов не указано, на какие именно выборы их делегировали. В Приморском районе требуют копию паспорта в дополнение к самому паспорту. В Кировском районе поставили под сомнение оригинальность подписи кандидата в депутаты Госдумы Надежды Тихоновой, от которой приехали члены избиркомов с правом совещательного голоса. 

Партия "Справедливая Россия - За правду" обратилась с жалобой в Горизбирком, потребовав срочной реакции на нарушения. В партии считают безосновательным и незаконным недопуск своих представителей на участки во всех пяти случаях.


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