Представителей эсеров не пускают в избиркомы в Приморском, Калининском и Кировском районах

В петербургском отделении партии "Справедливая Россия - За правду" утром 17 сентября, первого дня голосования, заявили о нарушениях сразу на нескольких УИКах в Калининском (548, 565, 569), Кировском (804) и Приморском (1896) районах. На участки под разными предлогами не пустили членов избиркомов от эсеров с правом совещательного голоса.

В Калининском районе главы УИК сослались на то, что в документах представителей справороссов не указано, на какие именно выборы их делегировали. В Приморском районе требуют копию паспорта в дополнение к самому паспорту. В Кировском районе поставили под сомнение оригинальность подписи кандидата в депутаты Госдумы Надежды Тихоновой, от которой приехали члены избиркомов с правом совещательного голоса.

Партия "Справедливая Россия - За правду" обратилась с жалобой в Горизбирком, потребовав срочной реакции на нарушения. В партии считают безосновательным и незаконным недопуск своих представителей на участки во всех пяти случаях.