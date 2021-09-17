Белковский объяснил уход Путина на карантин усталостью от людей

Политолог Станислав Белковский воспринял внезапный уход президента Владимира Путина на самизоляцию перед выборами в Госдуму не как поступок, продиктованный соображениями эпидемиологической безопасности, а как проявление эмоционального выгорания.

"Он устал, он переобщался с народом в последнее время. И было несколько травматичных для него ситуаций и сюжетов. Недели три назад у него вырвалось, что что-то очень много катастроф последнее время. То есть видно, что большое количество техногенных и природных катастроф его напрягают, потому что он все-таки человек с мистическим важным элементом в сознании", - отметил обозреватель в интервью "Эху Москвы".

Кроме того, дополнительным моральным грузом на главу государства, по мнению Белковского, стала недавняя гибель главы МЧС Евгения Зиничева, который долгие годы работал в персональной охране Путина.

Напомним, что Путин ушел на самоизоляцию, объяснив это тем, что в его близком окружении заразился коронавирусом привитый от инфекции человек. Позже было официально заявлено, что в окружении Путина заразились несколько десятков человек. Как минимум всю следующую неделю президент не планирует показываться на публике.