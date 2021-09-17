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Новости 11:37

Белковский объяснил уход Путина на карантин усталостью от людей

фото ЗакС политика Белковский объяснил уход Путина на карантин усталостью от людей

Политолог Станислав Белковский воспринял внезапный уход президента Владимира Путина на самизоляцию перед выборами в Госдуму не как поступок, продиктованный соображениями эпидемиологической безопасности, а как проявление эмоционального выгорания.

"Он устал, он переобщался с народом в последнее время. И было несколько травматичных для него ситуаций и сюжетов. Недели три назад у него вырвалось, что что-то очень много катастроф последнее время. То есть видно, что большое количество техногенных и природных катастроф его напрягают, потому что он все-таки человек с мистическим важным элементом в сознании", - отметил обозреватель в интервью "Эху Москвы".

Кроме того, дополнительным моральным грузом на главу государства, по мнению Белковского, стала недавняя гибель главы МЧС Евгения Зиничева, который долгие годы работал в персональной охране Путина.

Напомним, что Путин ушел на самоизоляцию, объяснив это тем, что в его близком окружении заразился коронавирусом привитый от инфекции человек. Позже было официально заявлено, что в окружении Путина заразились несколько десятков человек. Как минимум всю следующую неделю президент не планирует показываться на публике.


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