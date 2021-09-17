В Совфеде пригрозили Apple и Google "красной чертой" за отказ удалять приложение "Навальный"

Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета на заседании пригрозила представителям компаний Apple и Google "красной чертой", если они не удалят приложение "Навальный" из магазинов, пишет "Коммерсантъ".

Об этом заявли председатель комиссии Андрей Климов. По его словам, комиссия считает, что Apple и Google "в результате своих действий, а в ряде случаев бездействий оказались у "красной черты", за которой может быть грубое нарушение российского законодательства".

"Мы вынуждены будем расценивать это не иначе как иностранное вмешательство во внутренние дела РФ", - приводятся словам Климова.

Роскомнадзор с конца августа требовал от Apple и Google удалить приложение "Навальный", которое в рамках проекта "умное голосование" рекомендует пользователям сильных кандидатов на выборах от оппозиции. 17 сентября, в первый день голосования, приложения оказались удалены из AppStore и Google Play.