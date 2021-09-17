В России выявили более 19,9 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 19 905 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 311 случаев инфицирований больше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончался 791, а сумели поправиться 16 619 человек.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемической динамикой остается прежней: в Москве 2537 новых больных, в Петербурге — 1738 (на 85 больше, чем накануне), в Подмосковье — 837. За прошедшие сутки в Петербурге поправились 1061 человек, которым был поставлен диагноз "коронавирус", и скончались 39 (как и накануне).

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.