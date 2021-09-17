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Горизбирком: Вопрос с неработающими камерами в Выборгском районе решим оперативно

фото ЗакС политика Горизбирком: Вопрос с неработающими камерами в Выборгском районе решим оперативно

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин сообщил на пресс-конференции 17 сентября, что проблема с неработающими камерами на двух участках Выборгского района уже решается. Для таких ситуаций работает специальная служба поддержки, сказал член ГИК. 

- Постоянно работает техническая служба поддержки, устраняет все в оперативнейшем режиме, поверьте. <…> Вполне возможно, на эту секунду, я сейчас боюсь обмануть, но это уже устранено, - заявил Кузьмин. 

Его коллега Олег Зацепа отметил, что ситуация с неработающими камерами не критична. На участках есть наблюдатели, пояснил Зацепа.

Напомним, ранее стало известно, что с двух участков Выборгского района - №294 и №309 - нет видеотрансляции. Оба УИК в одном здании, председатель УИК № 309 - сын главы УИК № 294.

София Саттарова


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