Вишневский прогнал с УИК 2235 очередь "карусельщиков"

На избирательном участке № 2235 в центре Петербурга, где обычно голосуют студенты Военного инженерно-технического университета, около 11:00 появилась группа подозрительных молодых людей. Ранее они же были замечены на соседнем УИК 2242, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

На вопрос корреспондента, учатся ли эти избиратели в ВИТУ, они ответили отрицательно. К разговору присоединился ЧПРГ от ЛДПР, который сперва заявил, что они все студенты, но узнав, что их "показания" не совпадают, добавил, что лишь предполагает это.

Позже на участок явился депутат Заксобрания Борис Вишневский, который выдвигается по 2-му избирательному округу. Он потребовал от "нестудентов" представиться, но они от общения отказались. Тут же подошёл председатель комиссии и посоветовал людям в очереди не реагировать на "провокации".

Не нашёл ничего подозрительного и сотрудник полиции, дежуривший на участке. Вишневский потребовал у него проверить их документы, но полицейский отказал, сославшись на отсутствие оснований. Силовик отметил, что просто следит за порядком. Позже в разговоре с ЗАКС.Ру сотрудник МВД пояснил, что его задача - расследовать изнасилования, ножевые ранения и другие преступления против личности, а избирательное право вне его полномочий. Вишневский отправился в 76-й отдел полиции, чтобы написать заявление.

За ним ушла и группа "студентов". Своих бюллетеней они так и не дождались.





Константин Леньков