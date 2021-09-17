Драпеко жалуется на непрошитые и незаверенные книги списков избирателей на УИК №461

Кандидат в депутаты Госдумы и петербургского ЗакСа Елена Драпеко заявила о нарушениях, замеченных на избирательном участке №461 Калининского района. По ее данным, книги списков избирателей не оформлены должным образом: они не прошиты, не заверены печатью и не имеют подписи председателя УИК. Это, по мнению Драпеко, открывает простор для различных подтасовок, в связи с чем она пожаловалась в Центризбирком и Горзбирком.

"Ненадлежащее ведение списка избирателей создает угрозу признания недействительными результатов выборов на участке и, тем самым, нарушает избирательные права граждан", - говорится в жалобе депутата ГД VII созыва.

Драпеко требует срочной реакции на это нарушение со стороны вышестоящих избиркомов, напоминая, что по закону о выборах книги списков избирателей должны быть сброшюрованы и заверены до первого дня голосования.