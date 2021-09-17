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ГИК: Мы просили военных не ходить на голосование на выборах строем

фото ЗакС политика ГИК: Мы просили военных не ходить на голосование на выборах строем

Глава Санкт-Петербургской избирательной комиссии Наталья Чечина на пресс-конференции 17 сентября сообщила, что не приветствует очереди на избирательных участках. Она отметила, что очереди могут образовываться на участках, где голосуют военные. 

 ⁃ Конечно, желательно, чтобы не строем шли, а приходили по-небольшому количеству граждан, чтобы не стояли в очереди. Вы же знаете, что у нас достаточно участковых избирательных комиссий для того, чтобы обеспечить ровное голосование в течение трёх дней. Очередей не должно быть, и мы, конечно, это крайне не приветствуем. Мы предупреждали и просили для того, чтобы провели определённые переговоры, чтобы не ходили строем на голосование, - сообщила Чечина. 

Член ГИК Олег Зацепа напомнил, что в Петербурге много центров военного управления. Там служит много людей, которые имеют право голосовать по выборам в Государственную Думу - их желание проголосовать вполне естественно, считает Зацепа.

Утром 17 сентября на участках №1656 и 1657 заметили ажиотаж. Там обычно голосуют курсанты, на этот раз очередь состояла из мужчин, которые обсуждали "наших из Можайки". 

София Саттарова


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