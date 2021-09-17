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Выборы 2021

Новости 13:55

Памфилова пообещала дать бой провокаторам на выборах в Госдуму

фото ЗакС политика Памфилова пообещала дать бой провокаторам на выборах в Госдуму

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что ЦИК готов дать бой "провокаторам" в ходе голосования на выборах в Госдуму, передает РИА "Новости".

Памфилова не сомневается, что работников избиркомов в регионах "ждут возможные провокации, желание выбить комиссии из ритма работы". По ее словам, для членов комиссий работает горячая линия правовой и психологической поддержки.

"Желающих, провокаторов, будет немало. Они уже сейчас объявляют, заранее написаны доклады, что выборы будут самые грязные, уже растиражировали ранжир по регионам, уже определили они, сколько регионов "чистых", сколько "грязных". Но большие зарубежные деньги нужно отрабатывать, без стыда и совести", - заявила Памфилова.

Она поблагодарила наблюдателей, которые подходят к выборам "добросовестно", даже если они "самые радикальные, самые оппозиционные".

"Если они найдут какие-то нарушения, мы им только спасибо скажем. Ну а провокаторам тоже будем бой давать", - добавила Памфилова.

17 сентября в России началось трехдневное голосование на выборах в Госдуму. Также идут выборы в Заксобрание Петербурга.


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